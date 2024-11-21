Сенат США отказался списывать часть госдолга Украины

Сенат США отказался рассмотреть резолюцию против списания части госдолга Украины. Трансляция голосования велась телеканалом C-SPAN.

© Zuma/TACC

За то, чтобы рассмотреть резолюцию, выступили 37 сенаторов, 61 — против.

Ранее агентство США Джо Байдена сообщила Конгрессу о планах списать долги Киева на сумму 4,65 миллиарда долларов. Уходящий хозяин Белого дома хотел отменить половину предоставленного Киеву кредита в размере девяти миллиардов долларов.

Байден сообщил о планах списать многомиллиардные долги Украины

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безответственной политику США, призвав сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны и прекратить финансировать Украину. По ее словам, госдолг страны достиг почти 34 миллионов долларов из-за безответственности американских властей.