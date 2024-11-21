В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

Появление у Украины ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве оценили возможность появления у Украины ядерного оружия. По словам Белл, возникновение таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.

В США рассказали о способности Украины создать ядерное оружие

«Мы должны иметь сбалансированную стратегию безопасности, которая включает как сдерживание, так и контроль над вооружениями в качестве взаимоукрепляющих элементов», — отметила дипломат.

14 ноября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов.