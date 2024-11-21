ТАСС: новое президентство Трампа будет фундаментально отличаться от первого

Второй срок пребывания Дональда Трампа на посту президента США будет фундаментальным образом отличаться от первого. С таким прогнозом выступил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС американский эксперт, попросивший не называть его имени.

"Трампу-47 не надо добиваться переизбрания, у него имеется более сильный мандат, чем у Трампа-45 в связи с более убедительной победой [на выборах по сравнению с 2016 годом], и он успешно консолидировал основную часть партийной базы республиканцев вокруг своей программы America First ["Америка прежде всего"]", - сказал политолог.

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Под отсутствием у Трампа возможности переизбрания он имел в виду тот факт, что, в соответствии с положениями Конституции США, политик более не может претендовать на высший государственный пост.

"Следовательно, резонно ожидать, что он будет управлять [страной] в следующие четыре года более решительным и напористым образом. И многие его выдвиженцы на посты в [президентском] кабинете из числа людей вне системы демонстрируют подход именно такого рода", - убежден аналитик.

С его точки зрения, новое пребывание Трампа в Белом доме будет "фундаментально отличным" от предыдущего.

Нынешний президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Он нанес на них поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017-2021 годах. Он станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885-1889 годах и в 1893-1897 годах). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.