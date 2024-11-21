СМИ: НАТО начнет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

Североатлантический альянс с декабря начнет отслеживать подводную инфраструктуру Балтийского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

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Это будет происходить на базе созданного в Финляндии морского центра НАТО. Его работа находится на начальной стадии. Мониторинг подводной инфраструктуры будет осуществляться с помощью программного обеспечения, которое объединяет данные автоматической идентификационной системы. Она записывает информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов. На кабелях связи их нет.

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Финские военно-морские силы заявили, что презентация программного обеспечения по защите подводной инфраструктуры не связана с повреждениями кабелей связи в Балтийском море.

18 ноября финская компания-оператор Cinia Oy заявила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Он проходит в Балтийском море. Ведется расследование инцидента.

Позднее стало известно, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден.