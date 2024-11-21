Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан страны за поддержку России. Соответствующий документ опубликовали на Верховной Рады.

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Вечером в среду, 20 ноября, на сайте Рады появилась карточка к инициативе. Отметка обозначает подписание документа Зеленским. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее заявлял, что депутаты приняли в целом законопроект.

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«Ну, умеют, когда хотят. Только сегодня парламент принял законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины и… Зеленский его уже успел подписать», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил об информационном нагнетании «какой-то особой опасности». Он также призвал граждан страны стараться, чтобы никто не мог использовать их эмоции «в своих собственных интересах».