В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование телеканала ОНТ.

«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил, убежал"», — отмечается в расследовании.

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По данным телеканала то, сколько погибнет мирных граждан, никто считать не будет, поскольку «боевики — это животное».

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.