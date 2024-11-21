В Белоруссии заявили о желании Запада применить обкатанную ВСУ в России тактику
В Белоруссии для захвата территории по западному плану оппозиция и ее зарубежные кураторы хотят применять Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование телеканала ОНТ.
«Их методы уже обкатаны в Брянской и Курской областях, вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу "ударил, убежал"», — отмечается в расследовании.
В МИД Белоруссии раскрыли требования Запада к Лукашенко
По данным телеканала то, сколько погибнет мирных граждан, никто считать не будет, поскольку «боевики — это животное».
Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии. По данным журналистов, польские спецслужбы активно создают вооруженные формирования.