Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России

Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Данный закон был инициирован на Украине в июле 2024 года. Он предлагает лишать граждан звания «Герой Украины» и других госнаград за популяризацию России, преступления против страны и основ ее нацбезопасности, а также в качестве санкции по решению совета нацбезопасности обороны. Ранее документ был одобрен Верховной радой. Теперь же, согласно карточке на сайте украинского парламента, его подписал и Зеленский.