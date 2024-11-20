В Молдавии анонсировали массовый протест из-за президентских выборов

Лидер молдавской оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил, что 28 ноября в Кишиневе состоится массовый протест, связанный с итогами недавних президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Exclusive TV.

По его словам, партия социалистов не признает результаты президентских выборов, а также выявила нарушения в ходе голосования. Додон также добавил, что несогласные с результатами собираются отстаивать свое мнение в суде.

«Партия социалистов эти президентские выборы не признала. Мы выявили массу нарушений и продолжаем бороться в судах. Мы будем настаивать на пересчете голосов, в том числе в Конституционном суде. В следующий четверг, 28 ноября, состоится масштабная акция перед зданием Конституционного суда», — заявил он.

Напомним, что ранее в Молдавии завершились президентские выборы, по итогам которых победу одержала Майя Санду.