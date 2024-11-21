Сенат США не воспрепятствовал списанию Белым домом части долга Украины

Американский сенат отказался рассматривать резолюцию против списания части государственного долга Украины в размере $4,65 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

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Автором отклоненной резолюции стал республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, в прошлом неоднократно критиковавший позицию администрации президента США Джо Байдена в отношении России и Украины. Он также выступал за сокращение помощи Киеву.

В США захотели списать часть долга Киева

Против принятия резолюции выступил 61 сенатор, за — 37.

20 ноября представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом рассматривает возможность списания части долга Украины, однако подчинится решению конгресса, если законодатели выступят против. Миллер подтвердил, что администрация заинтересована в списании задолженности Киева в размере $4,65 млрд.

16 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны — члены Евросоюза брать деньги в долг для военной помощи Украине.

Ранее госдолг Украины достиг рекордной величины.