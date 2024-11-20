В Пентагоне объяснили необходимость в диалоге с Россией

Власти США должны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью предотвращения угрозы ядерной войны. Такое заявление сделал представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен, передает РИА Новости.

У него спросили о необходимом подходе США в отношении России, Китая и КНДР в рамках стратегического сдерживания. Бьюкенен ответил, что он «должен быть направлен на взаимодействие с соперниками», в том числе «реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться».

Также, по его словам, Вашингтон должен вести диалог с другими странами с целью предотвращения ядерной войны, поскольку «никто ее не хочет».