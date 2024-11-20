Госдеп отказался комментировать передачу указаний Киеву для Storm Shadow

Госдепартамент отказался уточнить, передает ли Вашингтон Киеву данные целеуказания для британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий вопрос был задан на регулярном брифинге для журналистов руководителю пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллеру.

«Я не буду каким-либо образом высказываться на этот счет», — сказал Миллер.

При этом он также не стал обсуждать вопрос о предполагаемом первом применении ракет Storm Shadow по территории России.

«Мы консультируемся с украинским правительством и военными по широкому кругу вопросов, касающихся тактики, используемой ими в обороне», — отметил Миллер, добавив, что не будет публично комментировать применение вооружений, переданных другой страной, не США.

Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. По мнению экспертов, применение западных ракет вряд ли изменит ход украинского конфликта.