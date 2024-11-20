В Госдепе объяснили решение США передать ВСУ запрещенные мины

Решение Вашингтона передать ВСУ противопехотные мины, использование которых запрещено Оттавской конвенцией, было принято на фоне успешного наступления российской армии, признал глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Накануне о планах США отправить Украине противопехотные мины сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Миллер разъяснил, что при предоставлении тех или иных вооружений украинским военным Вашингтон учитывает «реальные события».

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По его словам, ВСУ нуждаются в минах, способных помешать активному продвижению пехоты противника.

Ранее Остин заявил, что США намереваются отправить Киеву вооружения и военную технику на $275 млн. Он пояснил, что Белый дом сообщит об этом решении в ближайшее время.