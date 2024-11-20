В США заявили о победе России над Украиной

Россия побеждает Украину в отношении четыре к одному и готова к длительному противостоянию. Если дальше все пойдет так, как сейчас, то Украина будет побеждена. Об этом заявил декан Колледжа международных исследований и исследований в области безопасности, американский политолог Эндрю Михта.

«Сейчас Россия побеждает Украину в отношении 4 к 1. Украине должна быть предоставлена помощь НАТО и многих других союзных стран», — заявил Михта украинскому телеканалу.

Он подчеркнул, что Украине необходимо помочь как можно быстрее, чтобы она могла применять оружие против России так, как нужно.

Зеленский признал невозможность возврата Крыма

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россия не допустит размещения войск Запада на Украине. Он подчеркнул, что европейские страны, входящие в НАТО, не будут участвовать в конфликте, так как это приведет к прямому столкновению с Россией. Но не исключил возможности, что Эстония или Польша могут отправить свои войска в зону СВО.