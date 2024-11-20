Во Франции запросили пять лет тюрьмы для актера из «Астерикса»

Сторона обвинения запросила 5 лет тюрьмы в отношении актера Пьера Пальмада, который в феврале 2023 года под действием наркотиков стал виновником ДТП, пишет BFMTV.

По данным телеканала, ДТП с участием Пальмада, известного зрителям по роли музыканта Консерваторикса в фильме «Астерикс и Обеликс против Цезаря», произошло 10 февраля 2023 года.

Перед началом суда актер искренне попросил прощения у пострадавших. Он подчеркнул, что после инцидента перестал употреблять алкоголь и наркотики.

«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком в 3 года за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — отметили журналисты.

По их словам, прокурор требовал судить актера как за непредумышленное убийство, так как одна из пострадавших женщин, будучи беременной, потеряла ребенка в аварии. Однако суд отклонил это требование. В противном случае мужчине грозило бы до 14 лет заключения.