Еще две страны приостановили работу посольств на Украине

Португалия и Канада приостановили работу своих посольств на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что закрытие посольств является временным. МИД Португалии не объяснил причин данной меры, сказав, что диппредставительство не будет работать всего несколько дней.

«Посольство Канады в Киеве временно приостановило предоставление услуг в связи с ситуацией в сфере безопасности», — говорится в коммюнике правительства Канады.

Ранее посольство США в Киеве объявило о временном закрытии в связи с получением «специфической информации». Спустя несколько часов об аналогичной мере заявили в Испании, Италии и Греции.