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Еще две страны приостановили работу посольств на Украине

Португалия и Канада приостановили работу своих посольств на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Еще две страны приостановили работу посольств на Украине
© globallookpress.com

Отмечается, что закрытие посольств является временным. МИД Португалии не объяснил причин данной меры, сказав, что диппредставительство не будет работать всего несколько дней.

«Посольство Канады в Киеве временно приостановило предоставление услуг в связи с ситуацией в сфере безопасности», — говорится в коммюнике правительства Канады.

Ранее посольство США в Киеве объявило о временном закрытии в связи с получением «специфической информации». Спустя несколько часов об аналогичной мере заявили в Испании, Италии и Греции.

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