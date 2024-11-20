Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь», в котором утверждается, что оппозиция страны и кураторы из стран Запада планируют захват республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что фильм снят по оригинальному расследованию. Согласно его содержанию, в захвате Белоруссии участвуют Польша, Литва и Украина. Авторы фильма считают, что «по отмашке» со стороны кураторов на Кобринский район Белоруссии и Полесье могут напасть несколько вооруженных формирований из других стран. При этом в их составе на первых рядах будут находиться «накачанные алкоголем и наркотиками, готовые убивать националисты».

Авторы фильма также заявили, что во время атаки боевики будут применять тактику «ударил и убежал», заимствованную у ВСУ. Кроме того, авторы называют боевиков «животными без принципов, с задачей убивать всех без разбору». Одновременно с этим, внутри самой страны начнутся действия «прозападных ячеек», подготовкой которых, по словам авторов фильма, занимаются спецслужбы Польши.

«Иностранные спецслужбы используют настрой беглых и диаспор, там активно создают "хоругви". Инструкторы — иностранные наемники — обучают, оружие и снаряжение — с Украины. Полный боевой курс, для тренировок созданы все условия», — сказано в фильме.

Помимо этого в «Бесы: как хотят захватить Беларусь» присутствует информация от начальника следственного управления КГБ страны Константина Бычека о том, что под угрозой раскрытия польские ячейки «усилили меры конспирации» и стали маскироваться под страйкбольные клубы.