Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию

Спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «ГосТВ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позицию Польши по республике гадкой.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что система оборонительных укреплений «восточный щит» на границе страны с Россией и Белоруссией станет новым «железным занавесом». Стало известно, что Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе.