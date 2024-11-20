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Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию

Спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «ГосТВ».

Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию
© globallookpress.com

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позицию Польши по республике гадкой.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что система оборонительных укреплений «восточный щит» на границе страны с Россией и Белоруссией станет новым «железным занавесом». Стало известно, что Польша начнет строить фортификационные сооружения на восточной границе.

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