Зеленский заявил об информационном нагнетании «какой-то особой опасности»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о потенциальной угрозе, из-за которой закрылись несколько посольств в Киеве.

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«Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — сказал глава государства.

Зеленский призвал украинцев стараться, чтобы никто не мог использовать их эмоции «в своих собственных интересах».

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20 ноября в Киеве посольства Италии, США, Испании и Греции закрылись на один день. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.