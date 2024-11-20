Молдавия и Британия заключили соглашение о партнерстве в обороне

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой и его коллега из Великобритании Дэвид Лэмми подписали соглашение о партнерстве в области обороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соглашение было подписано в Кишиневе по итогам трехсторонней встречи, на которой также присутствовала глава румынского МИД Луминица Одобеску. Как рассказал Попшой, во время встречи была в первую очередь поднята тема безопасности региона. Кроме того, Дэвид Лэмми подчеркнул, что для Лондона «важны свобода и будущее Молдавии».

Кроме соглашения о партнерстве в области безопасности, по итогам встречи также было подписано соглашение о реадмиссии лиц, незаконно пребывающих на территории этих стран.

Лэмми заявил, что Лондон отправит Кишиневу 5 миллионов фунтов для системы здравоохранения и поддержки беженцев из Украины.