Киевский режим пытается убедить людей, что глава США Джо Байден принял решение о разрешении ударов вглубь России ракетами ATACMS совместно с избранным президентом Дональдом Трампом, пояснила в соцсетях украинская журналистка Диана Панченко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон предупредил, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим гражданам США, и обвинил в этом Джо Байдена.

«Президент —«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — подчеркнул Карлсон.

По словам Панченко, на фоне чудовищного решения Байдена появляется все больше и больше домыслов, а слова Такера позволяют отличить правду от лжи.

«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?», — задала риторический вопрос журналистка.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что решение западных стран разрешить Украине бить по России дальнобойными ракетами никак не поможет скорее завершить конфликт.