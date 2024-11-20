У Украины пока нет столько сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года.

Об этом заявил Зеленский в интервью Fox News.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей... чтобы Крым вернулся», — сказал украинский лидер.

Он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

Зеленский вновь пообещал вернуть Крым

11 ноября колумнист Марк Чемпион написал в статье для агентства Bloomberg, что украинское руководство после провального контрнаступления в 2023 году смирилось с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. По словам обозревателя, Киев больше не воспринимает возвращение всех территорий как путь к победе в конфликте с Москвой. Теперь украинские власти стремятся только создать систему безопасности, которая нужна стране для становления экономически жизнеспособным и независимым государством.

9 ноября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала невозможным возвращение государства к границам 1991 года. В то же время она призвала граждан страны не полагаться на помощь со стороны США и Европейского союза, так как сильная Украина никому в мире не нужна.