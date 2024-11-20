Британские СМИ раскрыли, когда начнутся переговоры по Украине

Давление на власти Украины с призывом начать мирные переговоры с Россией значительно возрастет в 2025 году. Об этом сообщает The Economist.

По мнению автора статьи, Киев может быть вынужден пойти на это из-за резкого снижения военной поддержки со стороны Запада. В частности, вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации заморозит ранее одобренный пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов.

«Деньги — не единственная проблема. У США заканчиваются некоторые виды военной техники, которые она отправляет Украине, и ей необходимо помочь еще и другим союзникам, особенно Израилю и Тайваню», — говорится в тексте.

Еще хуже ситуация в Европе, где «правительства сделали слишком мало, чтобы расширить оборонное производство с целью покрытия потребностей Украины, которая не сможет полагаться на США», указали в Economist. Автор статьи отметил, что оборонная промышленность самой Украины, особенно в производстве беспилотников, становится «все более впечатляющей», однако ей все равно будет трудно восполнить этот пробел из-за сокращения западных поставок.

«Это означает, что давление на Киев с призывом начать в той или иной форме переговоры с РФ значительно усилится в 2025 году», — уверен обозреватель издания.

Ранее The Economist сообщал, что Украине придется признать потерю части территорий.