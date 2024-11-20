Во Франции левые запустили процедуру отрешения Макрона от власти

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) вновь подала запрос на запуск процедуры отрешении от власти президента Франции Эмманюэля Макрона, он был одобрен Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции. Об этом сообщило агентство AFP.

Депутаты рассчитывают представить соответствующую резолюцию во время своей так называемой парламентской ниши (день, когда одна фракция представляет свои инициативы) 28 ноября.

"Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье должен теперь рассмотреть инициативу. Если он откажется, то нарушит наше строгое конституционное право выбирать тексты для нашей ниши", - заявила глава парламентской фракции НФ Матильда Пано.

Аналогичное предложение представители этой партии выдвигали в начале осени, 17 сентября оно также получало зеленый свет бюро нижней палаты парламента, где из 22 членов 12 принадлежат к партиям из левой коалиции "Новый народный фронт". Инициатива подразумевала запуск процедуры отрешения от власти президента в соответствии со статьей 68 конституции страны. Эта норма предусматривает такой сценарий в случае неисполнения главой государства своих обязанностей. Это касается и отказа утверждать законы, принятые парламентом.

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Однако 2 октября Законодательная комиссия Национального собрания отклонила инициативу левых, передав ее на рассмотрение конференции глав парламентских фракций, большинство которых решили не выносить текст на обсуждение парламента. На этот раз проекту резолюции предстоит проделать тот же путь и, как отмечает агентство, пока мало шансов, что результат будет иным.