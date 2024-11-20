Обновление российской ядерной доктрины не стало неожиданным для Франции, она рассматривает этот шаг в контексте предыдущих заявлений руководства РФ и намерена продолжать поддержку Украины, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет Reuters.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что обновленная ядерная доктрина РФ предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России.

«Это ядерная риторика, которую [президент России] Владимир Путин использует последние два с половиной года, чтобы вызвать обеспокоенность, и это не стало сюрпризом, поскольку он объявил об этом изменении доктрины несколько недель назад», — заметил министр.

Барро призвал «не позволить себя запугивать» на фоне обновления ядерной доктрины РФ и напомнил недавний призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к России о необходимости сохранения ответственного подхода.

В Кремле прокомментировали подписание Путиным обновленной ядерной доктрины

По его мнению, решение западных стран разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными западными ракетами по территории РФ якобы не помешает проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

Напротив, предположил министр, это решение западных стран якобы даже позволит Киеву прийти на них с более сильной позицией.

Газета The New York Times сообщила 17 ноября со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России американскими ракетами ATACMS. Публично администрация США не признаёт, но и не отрицает достоверность этих сведений, отмечают эксперты.