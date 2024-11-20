Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон рассказал в соцсетях, что решение Вашингтона разрешить Киеву удары ATACMS вглубь РФ грозит гибелью самим гражданам США. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

«Президент —«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — подчеркнул Карлсон.

Таким образом телеведущий прокомментировал видеосюжет о российских бомбоубежищах «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности, пояснили журналисты.

Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе желают эскалации.