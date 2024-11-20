Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

Исполняющий обязанности (и.о.) президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра республики Александра Анкваба. Об этом сообщает издание «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

Исполняющим обязанности абхазского премьера назначен Валерий Бганба. При этом отмечается, что кабмин республики продолжит свою работу.

«В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия "О кабинете министров (правительстве) Республики Абхазия" назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганба Валерия Рамшуховича», — приводит издание текст, подписанного Гунбой документа.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Абхазии могут состояться 15 февраля. В Центризбиркоме страны отметили, что «целятся» на эту дату, но решение о назначении дня голосования примет парламент.