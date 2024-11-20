На Западе призвали Киев смириться с потерей территорий

Горячая фаза конфликта на Украине может закончиться уже в 2025 году. Вместе с тем, Киеву придётся признать, что новые регионы останутся с Россией, пишет британский Economist в прогнозе событий на 2025 год.

По мнению аналитиков журнала, это будет обусловлено преимущественно дипломатическим и финансовым давлением на власти Украины со стороны Запада.

Подобное соглашение потребует гарантий безопасности для Киева, уточнили журналисты. В пакет гарантий не войдет пункт о вступлении в НАТО, добавили они.

«Теперь, когда [Дональд] Трамп вернулся к власти, кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие годы, если вообще когда-нибудь вступит», — подчеркнули аналитики.

Любая мирная договорённость будет предусматривать сохранение новых регионов за Россией, заметили эксперты.

На Западе раскрыли сроки переговоров Путина и Трампа по Украине

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин и выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп могут в скором будущем обсудить завершение украинского конфликта.