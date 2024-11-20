В Абхазии назвали сроки проведения президентских выборов

В Центральной избирательной комиссии Абхазии заявили, что досрочные выборы президента могут быть назначены уже на февраль 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал собеседник издания, выборы могут состояться в середине февраля 2025 года. Он также напомнил, что по законам Абхазии, при досрочном прекращении президентских полномочий парламент должен назначить дату досрочных выборов не позднее чем за 15 дней.

«В законе оговорено, что выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня принятия отставки президента. Народное собрание рассмотрело заявление Аслана Бжании о сложении полномочий и приняло постановление о его отставке 19 ноября, поэтому досрочные выборы могут быть проведены до 19 февраля», — рассказал он.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку после массовых протестов.