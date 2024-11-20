На Украине заочно осудили Машкова

Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы за поддержку российской спецоперации известного российского актера Владимира Машкова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным агентства, СБУ ранее неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

Суд обвинил Машкова по таким статьям, как «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили также, что украинские власти конфисковали квартиру в элитном районе на побережье Одессы, якобы принадлежащую Машкову.

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Ранее сообщалось, что украинский суд завел уголовное дело на российского актера и певца Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в популярном сериале «Универ».