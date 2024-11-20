Власти Германии знали заранее о готовящейся диверсии на «Северных потоках», но не предприняли должных мер по ее предотвращению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое СМИ.

Отмечается, что немецкая спецслужба BND знала о готовящейся диверсии на «Севпотоках» уже в июне 2022 года, информацию об этом ей передали нидерландские коллеги. В частности, в документе были детально описаны планы диверсантов по подрыву трубопроводов и предполагаемая дата совершения теракта — во время учений НАТО Baltops в Балтийском море. Кроме того в нем говорилось, что Владимир Зеленский не санкционировал готовящуюся диверсию.

BND передала эти данные в офис канцлера ФРГ, однако там посчитали их нерелевантными, поскольку они были получены после завершения маневров НАТО и «ничего не произошло». Таким образом немецкие власти посчитали информацию о готовящейся диверсии ложной.

«Как оказалось, это было неверной оценкой: просто команде диверсантов потребовалось больше времени. Несмотря на предупреждение, немецкая сторона не предприняла никаких приготовлений для предотвращения возможного теракта в более позднее время», — говорится в тексте.

Также в немецком СМИ утверждают, что за три месяца до теракта ЦРУ по наводке шведской спецслужбы предупреждало Владимира Зеленского о готовящемся бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным на «Севпотоках» теракте.

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Напомним, что диверсии на российских газопроводах были совершены в конце сентября 2022 года. В РФ на этом фоне инициировали возбуждение дела об акте международного терроризма.