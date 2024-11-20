В США узнали о планах Израиля аннексировать Западный берег Иордана

Израиль готовится аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшее время, скорее всего, через две недели.

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Об этом со ссылкой на источники сообщил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

«На этой неделе хорошо информированный вашингтонский чиновник сообщил мне, что израильское руководство официально аннексирует Западный берег в самом ближайшем будущем — возможно, через две недели», — написал Херш.

По словам журналиста, Израиль надеется, что этот шаг «раз и навсегда положит конец любым разговорам о решении с созданием двух государств и убедит некоторых в скептически настроенном арабском мире пересмотреть финансирование запланированной реконструкции Газы».

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал выплачивать по пять миллионов долларов за каждого заложника, освобожденного из плена движения ХАМАС.