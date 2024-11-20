Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву

Соединенные Штаты объявят 20 ноября о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $275 млн, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом пишет ТАСС.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.

«Позже сегодня [20 ноября] Белый дом объявит о дополнительной военной помощи для Украины на сумму $275 млн», — пояснил Остин.

Глава ведомства уточнил, что в очередной пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, миномётные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4.

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Кроме того, США отправят дроны, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.

По данным агентства, поставка станет семидесятым по счету траншем военной помощи Украине, выделенным администрацией президента США Джо Байдена с августа 2021 года.

Ранее британские эксперты предположили, что кризис на Украине может завершиться в 2025 году, так как Запад близок истощению, а администрация США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом.