Фицо прокомментировал разрешение Украине бить по российской территории

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал разрешение Украине бить по территории России американским оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Фицо, подобное разрешение является безответным, а также демонстрирует нежелание Запада завершить конфликт на Украине.

«Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное», — заявил он во время пресс-конференции.

Помимо этого Фицо также добавил, что Словакия является ближайшим соседом Украины, поэтому она заинтересована в скорейшем окончании конфликта. Кроме того, политик заявил, что Евросоюз не имеет собственной позиции, а смотрит на решения США.

«Запад не хочет мира на Украине и наивно полагает, что c этим ухудшится позиция России при каких-то переговорах. Вы правда думаете, что несколько каких-то ракет дальнего радиуса, которые приведут к остановке любых попыток вести переговоры о мире, изменят военное соотношение?» — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине атаковать территорию России с помощью дальнобойных ракет ATACMS.