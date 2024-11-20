Лукашенко помиловал 32 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за совершение экстремистских преступлений. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным агентства, среди помилованных — 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании.

Среди них 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, 9 помилованных — старше 50 лет.

Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением, подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, что 7 ноября 2024 года Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности.

Согласно указу, 2 женщины и 29 мужчин были освобождены от основного наказания без снятия судимости.

Ранее Лукашенко сообщил, что вопрос помилования — это конституционная обязанность президента, и эта практика будет продолжена.