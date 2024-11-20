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Шор заявил о превращении Молдавии в колонию Запада

Президент Молдавии Майя Санду и ее правительство своими действиями превращают страну в колонию Запада с многочисленными кредитами. Об этом у себя в Telegram-канале заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Шор заявил о превращении Молдавии в колонию Запада
© globallookpress.com

Он указал, что в стране происходит упадок в промышленности, сельском хозяйстве, экспорте и социальной сфере. При этом, по словам Шора, вместо бюджета жизни правительство Санду утверждает бюджет войны. Он отметил, что Кишинев увеличил финансирование Минобороны и МВД, урезав бюджет у Минздрава и Министерства соцзащиты.

«И ради чего? Ради очередной порции внешних кредитов: долг Молдовы увеличивается еще на 628,9 миллионов леев. План Санду в действии: страна превращается в закредитованную колонию Запада. А колонии не развивают. Их разоряют», — заключил Шор.
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