Шор заявил о превращении Молдавии в колонию Запада

Президент Молдавии Майя Санду и ее правительство своими действиями превращают страну в колонию Запада с многочисленными кредитами. Об этом у себя в Telegram-канале заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Он указал, что в стране происходит упадок в промышленности, сельском хозяйстве, экспорте и социальной сфере. При этом, по словам Шора, вместо бюджета жизни правительство Санду утверждает бюджет войны. Он отметил, что Кишинев увеличил финансирование Минобороны и МВД, урезав бюджет у Минздрава и Министерства соцзащиты.