В Германии обвинили гражданина РФ в обрыве кабелей в Балтийском море

Немецкое издание Bild обвинило гражданина России в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

Напомним, что в повреждении кабелей подозревают судно из Китая Yi Peng 3. Как сообщили в издании, этим судном мог управлять гражданин России, исполняющий на корабле обязанности капитана.

«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели. Корабль стал заметным из-за своего странного маршрута. За грузовым судном следовали два датских военных корабля. Согласно сообщениям в социальных сетях, датчане, очевидно, остановили Yi Peng 3. Капитан корабля – россиянин», — сообщает источник.

Напомним, что 17 ноября произошел обрыв телекоммуникационного кабеля, который проложен по дну Балтийского моря. Сразу несколько стран Евросоюза начали собственный расследования инцидента, однако точные причины повреждений пока не названы.