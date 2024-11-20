Экс-главком ВСУ Валерий Залужный (июль 2021 — февраль 2024 года) предлагал провести диверсию не только на «Северных потоках», но и на «Турецком потоке», пишет авторитетный немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на нитках «Северных потоков». Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

По данным журнала, в операции участвовала команда украинских водолазов, агентов и военнослужащих — всего около десятка мужчин и одна женщина. Их наняла и обучила группа, которая на протяжении многих лет неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских силовиков.

Некоторые из участников диверсии «имели давние связи с ЦРУ», заметили аналитики. Подготовка осуществлялась на озере, расположенном в украинской провинции.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Авторы статьи отметили, что бюджет операции «Диаметр» составил менее $300 тыс., а ее успех, по словам источников, обеспечили не только решительность участников, но и «некомпетентность служб безопасности и внутриполитические интриги».

«Залужному операция так понравилась, что он предложил расширить её и на Чёрное море — на Турецкий поток. Но эта атака позже потерпит неудачу», — пояснили обозреватели.

Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что только спецназ НАТО мог осуществить диверсию на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

По его словам, у ВМС Украины нет ни оборудования, ни специалистов, способных провести диверсию на такой глубине. Однако, добавил он, подобные возможности есть у спецслужб Соединённых Штатов и Великобритании.