Стали известны имена подозреваемых в запуске ракет по резиденции Нетаньяху

Суд в Израиле опубликовал имена троих подозреваемых в запуске сигнальных ракет по резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, ими оказались контр-адмирал в отставке Офер Дорон и активисты Амир Саде и Итай Яффе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское СМИ.

Согласно данным суда, 16 ноября Саде и Яффе приехали в Кейсарию с целью провести «церемонию окончания» антиправительственных демонстраций, которые ранее еженедельно проходили недалеко от резиденции Нетаньяху. Поскольку премьер уже долгое время в ней не появлялся, активисты решили, что продолжать там митинги бессмысленно.

«Они хотели завершить протест символическим мероприятием и не более того», — рассказал источник, который знаком с подозреваемыми.

В связи с этим по одной из версий, сигнальные ракеты полетели в сторону резиденции Нетаньяху не специально, а из-за направления ветра, которое участники митинга не учли. Об этом в суде говорили и сами подозреваемые на слушаниях в суде. Они останутся под стражей минимум до четверга.