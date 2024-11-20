МИД Украины прокомментировал закрытие сразу четырех посольств в Киеве

Посольства в Киеве, которые приняли решение временно закрыться, занимаются информационным нагнетанием. Так МИД Украины прокомментировал сообщения от четырех дипмиссий, которые опасаются воздушной атаки 20 ноября.

Сегодня около семи часов утра посольство США в Киеве сообщило, что закрывается для посещений ввиду ожидания "потенциальной воздушной атаки". Предполагается, что ограничения будут действовать лишь 20 ноября.

Позднее аналогичные меры предприняло посольство Испании и еще два диппредставительства, сославшись на сообщение от американских коллег. Те, в свою очередь, источник данных о грядущей атаке не назвали.

МИД Украины, в свою очередь, напомнил, что решение посольств было принято в 1001-й день спецоперации, в связи с чем "было бы правильно" реагировать "так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания".

На момент публикации заметки каких-либо массированных ударов по территории Украины не наносилось - в нескольких регионах, включая Киев, звучала воздушная тревога около двух часов дня, но она продлилась всего полчаса.