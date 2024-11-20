$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

В Киргизии предотвратили два покушения на президента Жапарова

Предотвращены два покушения на президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом заявил сегодня глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, пишет ТАСС.

В Киргизии предотвратили два покушения на президента Жапарова
© РИА Новости
«Сотрудники ГКНБ пресекли два покушения на президента Садыра Жапарова», - пояснил Камчыбек Ташиев, отметив, что в отношении него самого также готовились 5-6 покушений, в том числе собирались взорвать дорогу, по которой он должен был проехать.

При этом, по словам главы ГКНБ, попытки организации покушений продолжаются, и на них выделяются крупные финансовые средства. Также он регулярно получает угрозы в свой адрес, в том числе и на электронных носителях.

«Недавно получил пакет, в котором находилась флешка с угрозами. Президент сказал, что ее содержание должно стать достоянием общественности. Если вдруг со мной, президентом или нашими семьями что-то случится, то эту информацию должны знать все», - пояснил Ташиев.

Он обратил внимание на то, что на электронном носителе находились определенные требования и в случае отказа от их выполнения могут быть уничтожены сам председатель ГКНБ и его семья.

Напомним, что Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в 2021 году, победив на досрочных выборах главы государства. Их проведению предшествовали массовые акции протеста в Бишкеке, где на улицы вышли сторонники партий, не прошедших в народное собрание. ЦИК признала выборы недействительными, правительство страны ушло в отставку.

После этого новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров потребовал отставки президента страны. Он начал переговоры с главой государства Сооронбаем Жээнбековым, после которых тот принял решение уйти в отставку и призвал политиков увести своих сторонников с улиц.