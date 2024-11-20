В Киргизии предотвратили два покушения на президента Жапарова

Предотвращены два покушения на президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом заявил сегодня глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, пишет ТАСС.

«Сотрудники ГКНБ пресекли два покушения на президента Садыра Жапарова», - пояснил Камчыбек Ташиев, отметив, что в отношении него самого также готовились 5-6 покушений, в том числе собирались взорвать дорогу, по которой он должен был проехать.

При этом, по словам главы ГКНБ, попытки организации покушений продолжаются, и на них выделяются крупные финансовые средства. Также он регулярно получает угрозы в свой адрес, в том числе и на электронных носителях.

«Недавно получил пакет, в котором находилась флешка с угрозами. Президент сказал, что ее содержание должно стать достоянием общественности. Если вдруг со мной, президентом или нашими семьями что-то случится, то эту информацию должны знать все», - пояснил Ташиев.

Он обратил внимание на то, что на электронном носителе находились определенные требования и в случае отказа от их выполнения могут быть уничтожены сам председатель ГКНБ и его семья.

Напомним, что Садыр Жапаров стал президентом Киргизии в 2021 году, победив на досрочных выборах главы государства. Их проведению предшествовали массовые акции протеста в Бишкеке, где на улицы вышли сторонники партий, не прошедших в народное собрание. ЦИК признала выборы недействительными, правительство страны ушло в отставку.

После этого новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров потребовал отставки президента страны. Он начал переговоры с главой государства Сооронбаем Жээнбековым, после которых тот принял решение уйти в отставку и призвал политиков увести своих сторонников с улиц.