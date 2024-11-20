В страну с национальной идеей счастья пришло несчастье

Королевство Бутан, заботящееся о счастье граждан на государственном уровне, столкнулось с экзистенциальным кризисом среди населения. Об этом сообщает CBS News.

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Бутан известен как единственная страна в мире, которая официально приняла валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития.

«Правительству, которое не способно дать своему народу счастье, незачем существовать», — гласит один из законов государства.

Бутан, чья культура основана на буддийских духовных ценностях, был изолирован от остального мира экстремально долго — до 1970-х годов. Национальная идея счастья была призвана помочь стране развиваться и открываться постепенно — без негативного влияния на ценности страны. Однако привела к тому, что в страну пришло несчастье.

Несмотря то, что за последние 30 лет экономика Бутана окрепла, в стране появилось бесплатные здравоохранение и образование, его власти столкнулись с большой проблемой. Молодые люди рекордными количествами покидают Бутан. Премьер-министр страны Церинг Тобгай отметил иронию ситуации: по его мнению, именно успех программы «Валовое национальное счастье» повысил востребованность бутанцев за рубежом.

На самом деле отток молодого населения связан с экономическим кризисом, ударившим по стране во время пандемии COVID-19. Вирус остановил развитие туризма, и бутанцы стали уезжать на заработки в Австралию и оставаться там.

Чтобы вернуть уехавших домой, власти решили соблазнить их строительством нового города — города осознанности Гелепху. Он должен стать образцом современного поселения, где будет множество невысоких домов, рек, коридоров для диких животных и мостов, на которых будут находиться муниципальные учреждения. Город, по плану, будет иметь собственную правовую базу и поддерживать себя на чистой гидроэлектроэнергии.

По словам премьер-министра, валовое национальное счастье не предполагает довольство меньшим. Бутан стремится к богатству и технологическому развитию.

Ранее сообщалось, что треть россиян чувствуют себя счастливыми каждый день. Согласно опросу сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru), самые счастливые люди работают в сфере безопасности — в ней счастливыми себя ощущают 40 процентов опрошенных.