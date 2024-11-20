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Путин дал поручения по защите Крымского моста от ATACMS

Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине.

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США разрешили применение Storm Shadow для ударов вглубь России

Администрация США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Как сообщает ТАСС, об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По ее информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «преимущество на поле боя». Подчеркивается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона подобное разрешение — хоть речь и идет о британских ракетах, успешно их использовать можно лишь с американскими системами наведения.

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Песков рассказал о реакции Путина на удары по Брянской области ракетами ATACMS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, какая была реакция у президента России Владимира Путина на удары ATACMS по Брянской области. Об этом в среду, 20 ноября, он рассказал журналистам.

— Получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее. Поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента. Что касается других мероприятий, они все идут по плану, — цитирует Пескова «Ведомости».

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Орбан созвал Совет обороны из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с угрозой эскалации конфликта на Украине и решением США о нанесении ударов американским оружием вглубь территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши.

Он отметил, что на встрече с участием руководителя Минобороны, начальника Генштаба вооруженных сил и советника премьера по национальной безопасности будет рассмотрена ситуация вокруг украинского конфликта, "сложившаяся после того, как Вашингтон санкционировал применение западного оружия в глубине территории России".

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В Госдуме ответили на сообщения о переброске в Курскую область военных КНДР

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов в интервью «Ридусу» прокомментировал слухи о переброске северокорейских военных в Курскую область.

Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России обладают всем необходимым, чтобы качественно выполнять боевые задачи.

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В СВР прокомментировали попытки НАТО обеспечить удары ВСУ

Попытки отдельных стран НАТО участвовать в обеспечении дальнобойных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России не останутся безнаказанными. Как сообщает «Национальная оборона», об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Говоря об обновлении российской ядерной доктрины, Нарышкин отметил, что Запад встретил изменения «настороженно». Власти западных стран понимают, что корректировки, объявленные президентом России Владимиром Путиным, обесценивают усилия США и НАТО по нанесению РФ «стратегического поражения».

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Производители говядины в России рекордно взвинтили цены

С начала текущего года отпускная стоимость говядины в России продемонстрировала значительный рост. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

Еще в 2023 году в период с 11 по 17 ноября стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий доходила до 566 рублей за килограмм, однако уже в 2024-м цена говядины для мясоперерабатывающих предприятий составила рекордные за три года 700 рублей за килограмм.

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Орбакайте появится на российском ТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что певица Кристина Орбакайте все-таки примет участие в новогоднем концерте в России. По его данным, артистку покажут в праздничную ночь на Первом канале. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

В середине ноября в СМИ распространились новости, что дочь Аллы Пугачевой отказалась приезжать в РФ на Новый год. Кристина решила не соглашаться на корпоративы, так как ее прошлый визит на родину не удался. Однако, предположительно, это была дезинформация. Виталий Бородин отметил, что это мог быть «запланированный вброс».

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Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище

Светлану Светличную отказались хоронить на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает aif.ru.

Скончавшуюся на днях актрису Светлану Светличную не будут хоронить на Ваганьковском кладбище, как ранее заявляли в прессе. Напомним, там захоронены муж Светличной Владимир Ивашов и ее сын Олег.

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Стало известно, сколько стран выступают за возвращение России на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что шансы попасть на чемпионат Европы — 2028 у сборной России выше, чем на чемпионат мира — 2026. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Несмотря на то, что чемпионат Европы будет проходить в Англии и Ирландии, есть шансы попасть. Какие страны против России? Могу сказать так — от 60 до 70 процентов стран выступают за возвращение сборной России к официальным турнирам», — заявил он.

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