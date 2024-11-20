На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Об этом пишет Der Spiegel.

По информации издания, планируемая операция потерпела неудачу. Причину провала издание не приводит. Выбор «Турецкого потока» обусловлен наличием потока газа в страну НАТО, пишет издание.

Кроме того, Залужный не согласовал операцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии ему и его близкому окружению.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В июне издание Politico впервые рассказало о причастности Валерия Залужного к организации операции по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Операция по подрыву «Турецких потоков» планировалась как часть операции по диверсии «Северных».