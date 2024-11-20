Новый глава Абхазии начал искать деньги на электричество из России

Одним из первых поручений правительству от исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунбы стало требование найти средства для дальнейшей оплаты поставок электроэнергии из России. Об этом со ссылкой на пресс-службу политика сообщает ТАСС.

К настоящему времени коммерческий переток оплачен только до пятницы, 22 ноября. При этом собственной электроэнергии из-за критически низкого уровня воды в Джварском водохранилище и сокращения выработки комплексом ИнгурГЭС не хватает.

Поручение дано на совещании Гунбы с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, а также вице-премьера, министра финансов Владимира Делбы.

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Осенью и зимой в республике традиционно возникают проблемы из-за дефицита электроэнергии. С 1 ноября поставки идут в соответствии с контрактом между «Черноморэнерго» и российским «Интер РАО». Несмотря на это на всей территории страны с того же периода действуют отключения света в течение двух часов днем и двух часов ночью.