Политолог предупредил о «вымирании» Украины

Украина постепенно «вымирает» и реанимировать страну уже практически невозможно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его словам, исходя из некоторых демографических показателей, Украина даже «не выживает, а вымирает».

«Уже понятно, что она не полудохлая, она уже совсем дохлая, это уже не реанимируется. (…) То количество людей, которое там есть, и при том количестве рождения, сокращение популяции там идет такими темпами, что общество не в состоянии содержать государство, общество начинает раскалываться. Но идея, что она должна быть независимой, сохраняется и поддерживается большинством населения», - заметил он.

По мнению Ищенко, чтобы улучшить ситуацию, население на Украину придется «завозить откуда-то, чтобы там жили люди», иначе лет за 50 все «просто вымрут, а остатки разъедутся».

Ранее в ООН заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости является одним из самых низких в мире.