На Украине объявили воздушную тревогу

Днем в среду, 20 ноября, в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

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Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Позже появились сообщения о тревоге в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В правительстве Украины заявили о «ракетной опасности». Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал не игнорировать сигнал тревоги.

Ранее в этот же день посольства США, Испании и Италии предупредили о воздушных атаках «высокой интенсивности». Американское предупреждение коснулось всех регионов Украины. Посольства приостановили прием посетителей из-за возможных угроза безопасности.