Названа самая дорогая торговая улица мира

Консалтинговая компания Cushman & Wakefield рассказала о том, что улица Виа Монтенаполеоне в Милане победила в рейтинге самых дорогих торговых улиц на планете.

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"Рейтинг самых знаковых улиц мира значительно изменился с 2023 года. Миланская улица Виа Монтенаполеоне теперь обогнала Пятую авеню в Нью-Йорке и стала самым дорогим местом для розничной торговли в мире", - отмечает Cushman & Wakefield, сообщение которой приводит РИА Новости.

Известно, что арендная плата за квадратный метр на миланской улице в среднем достигла отметки в 20 тысяч евро. Соответственно, цена за квадратный метр на Пятой авеню равна 19,5 тыс. евро.

Сообщается, что выход Виа Монтенаполеоне на первое место в рейтинге связан с двумя причинами - существенным скачком цен на аренду за минувшие несколько лет и увеличением курса европейской валюты относительно американского доллара, произошедшем в этом году.