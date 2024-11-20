Украина действительно видит возможности в сотрудничестве с администрацией США при избранном президенте Дональде Трампе для ускорения процесса достижения «справедливого и всеобъемлющего мира» на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

Сибига добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и Трамп уже установили прямые контакты, и «это важно».

«Сейчас команды работают над созданием также прямых, рабочих реалистичных каналов для обмена мнениями по различным вопросам, и, конечно, что касается достижения долгосрочного, справедливого и всеобъемлющего мира, мы поддерживаем концепцию и подход — "мир через силу"».

На Западе раскрыли сроки переговоров Путина и Трампа по Украине

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что российский лидер Владимир Путин и Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу», поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».