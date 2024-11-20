На Западе раскрыли сроки переговоров Путина и Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

При этом он высказал мнение, что Дональд Трамп «должен быть благодарен» за решение нынешнего президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты большой дальности для ударов по российской территории, а не считать такие действия эскалацией.

«Укрепляя украинцев, Байден помогает Трампу заставить Путина вести переговоры по-настоящему, а не для показухи. Трамп, который воображает себя переговорщиком, должен быть благодарен», - заявил он.

Напомним, что победивший на выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

При этом, по данным агентства Reuters, сославшегося на пять осведомленных источников, президент России готов обсудить с новым американским лидером мирное соглашение по Украине, но «исключает какие-либо крупные территориальные уступки».