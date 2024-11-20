Для завершения конфликта на Украине нужна поддержка новой администрации президента США.

Условие урегулирования конфликта назвал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости.

«Нам нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что переговоров о будущем Украины без участия самой Украины быть не может. По его словам, это базовый принцип, который необходимо поддерживать.

Китай обратился с призывом к России и Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что напористость избранного президента США Дональда Трампа может быть полезна в общении с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о будущем Украины. Чешский лидер добавил, что в случае, если прямой контакт Трампа с Путиным приведет к тому, что Россия будет готова рассмотреть уступки, это будет означать большой прогресс.